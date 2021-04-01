Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Denizlispor maçının hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü

Son dakika spor haberleri: Denizlispor maçının hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü

'in 32. haftasında pazartesi günü sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli takıma giden , ve 'sız sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 23:04
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Denizlispor maçının hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü

, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti. Milli takımlara giden oyunculardan , ve dışındaki tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.

Antrenman öncesinde dün ile dünya evine giren milli futbolcu için tebrik pastası kesildi. Teknik heyet ve futbolcularımızın tebriklerini kabul eden Ozan Tufan, tüm takıma da teşekkür etti.

Teknik Sorumlu yönetimindeki idman 17.30'da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda 2 grup halinde yapılan pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

GÖKHAN VE MESUT SALONDA ÇALIŞTI

ve , çalışmalarını salonda sürdürürken; bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı. 'ın da tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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