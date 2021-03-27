Haberler Fenerbahçe Bu nasıl vizyon?

Bu nasıl vizyon?

Haziran 2018’de başkanlığa gelen , 2.5 yılda 6. hocayı gönderdi. Her sezon ‘çift dikiş’ yapan Koç’un vizyon&istikrar sözleri havada kaldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 23:12 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Bu nasıl vizyon?
Seçimi kazandığında 'de altyapıya+gençlere önem verip, istikrar ve Avrupai sistem kurmayı vaat eden , hayal kırıklığı yaşattı. Yukarıdaki gerekçelerle ile yollarını ayıran ve ilk yılında takımı 'ya emanet eden Koç, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı çalıştırıcı ile 3 ay sonra yollarını ayırırken adeta kendini inkar etti. Yardımcısı 'a da 1.5 ay tahammül edebilen Koç daha sonra taraftarın istediği 'ı teknik direktörlüğe getirdi. Ancak o da sezon sonunu göremedi. Lig 'la ( de 2 maç takımı idare etti) tamamlandı. Sezon başında bu kez 'la yola çıkıldı. 46 yaşındaki çalıştırıcının ömrü de 8 ayı geçemedi. 3. senesini de kupasız tamamlama yolunda olan, 6 hoca değiştiren Ali Koç'a birçok F.Bahçeli taraftar, "Hani verdiğin sözler?" diye soruyor.
SON DAKİKA