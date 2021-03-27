Bu nasıl vizyon?

Haziran 2018’de başkanlığa gelen Ali Koç, 2.5 yılda 6. hocayı gönderdi. Her sezon ‘çift dikiş’ yapan Koç’un vizyon&istikrar sözleri havada kaldı
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 23:12Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Seçimi kazandığında Fenerbahçe'de altyapıya+gençlere önem verip, istikrar ve Avrupai sistem kurmayı vaat eden Ali Koç, hayal kırıklığı yaşattı. Yukarıdaki gerekçelerle Aykut Kocaman ile yollarını ayıran ve ilk yılında takımı Phillip Cocu'ya emanet eden Koç, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı çalıştırıcı ile 3 ay sonra yollarını ayırırken adeta kendini inkar etti. Yardımcısı Erwin Koeman'a da 1.5 ay tahammül edebilen Koç daha sonra taraftarın istediği Ersun Yanal'ı teknik direktörlüğe getirdi. Ancak o da sezon sonunu göremedi. Lig Tahir Karapınar'la (Zeki Göle de 2 maç takımı idare etti) tamamlandı. Sezon başında bu kez Erol Bulut'la yola çıkıldı. 46 yaşındaki çalıştırıcının ömrü de 8 ayı geçemedi. 3. senesini de kupasız tamamlama yolunda olan, 6 hoca değiştiren Ali Koç'a birçok F.Bahçeli taraftar, "Hani verdiğin sözler?" diye soruyor.