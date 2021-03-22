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Çok kaçırdık

“Golü yedikten sonra çok baskı kurduk. 1-1’den sonra çok gol pozisyonu kaçırdık. Galibiyet için gelmiştik. İkinci yarıda takım en iyi şekilde gösterdi.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 22:30 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Çok kaçırdık

Teknik Direktörü , son anlarda kaçan pozisyonlardan yakındı. Gurbetçi çalıştırıcı, "Güzel bir maç oldu. Taraftarların beğendiği bir maç oldu. İki tarafın da gol pozisyonları oldu. İlk yarıda topa sahip oldu pozisyonları vardı. toptan gol yedik. Golden sonra baskıyı ele aldık. Rakibi hataya zorladık. Sonlara doğru bir gol attık. Sonrasında 2-3 net pozisyon vardı. Onları değerlendirsek kazanırdık" dedi.

POZİSYONA GİRMEDE LİDERİZ
Erol Bulut takımının ligde en çok gol pozisyonuna giren takım olduğunu söylerken, son vuruşlardaki beceriksizlik ve şanssızlıktan dolayı çok puan kaybettiklerini belirtti. Bulut, "Gol pozisyonlarını değerlendirsek kazanırdık. Bazen bu oluyor ama biz de biraz fazla oluyor. Buraya beraberlik için değil galibiyet için gelmiştik. İkinci yarıdaki futbolumuzla bunu gösterdik. Ancak bugün olmadı" yorumunda bulundu.

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