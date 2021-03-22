Çok kaçırdık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son anlarda kaçan pozisyonlardan yakındı. Gurbetçi çalıştırıcı, "Güzel bir maç oldu. Taraftarların beğendiği bir maç oldu. İki tarafın da gol pozisyonları oldu. İlk yarıda Beşiktaş topa sahip oldu pozisyonları vardı. Duran toptan gol yedik. Golden sonra baskıyı ele aldık. Rakibi hataya zorladık. Sonlara doğru bir gol attık. Sonrasında 2-3 net pozisyon vardı. Onları değerlendirsek kazanırdık" dedi.



POZİSYONA GİRMEDE LİDERİZ

Erol Bulut takımının ligde en çok gol pozisyonuna giren takım olduğunu söylerken, son vuruşlardaki beceriksizlik ve şanssızlıktan dolayı çok puan kaybettiklerini belirtti. Bulut, "Gol pozisyonlarını değerlendirsek kazanırdık. Bazen bu oluyor ama biz de biraz fazla oluyor. Buraya beraberlik için değil galibiyet için gelmiştik. İkinci yarıdaki futbolumuzla bunu gösterdik. Ancak bugün olmadı" yorumunda bulundu.