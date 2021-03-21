Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Joachim Löw bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri: bombası patlıyor! ...

'de mağlubiyeti sonrası şampiyonluk şansı zora giren 'de teknik direktör 'un kredisi iyice tükenirken, ismi kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Fenerbahçe'nin gündemine gelen Alman teknik adamla ilgili basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonu... İşte o gelişme ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 13:53
Son dakika spor haberleri: Joachim Löw bombası patlıyor! Fenerbahçe...

'in 30. haftasında evinde 'ne mağlup olan 'de şampiyonluk şansı zora girerken, teknik direktör 'un sarı-lacivertli kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.

Son dakika spor haberleri: Joachim Löw bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Sezon başında sarı-lacivertli takımın şampiyonluk hasretini dindirmek için göreve getirilen genç teknik adam, lige iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.

Son dakika spor haberleri: Joachim Löw bombası patlıyor! Fenerbahçe...

yönetiminin yaşanan puan kayıpları sonrası 'la yolları ayırmaya hazırlandığı iddia edilirken, yerine ise Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü hocası 'ün göreve getirileceği öne sürülmüştü.

Son dakika spor haberleri: Joachim Löw bombası patlıyor! Fenerbahçe...

'de bir dönem görev yapan Alman teknik adamın da sarı-lacivertli camiayı çok sevdiği 'a dönmeye sıcak baktığı belirtiliyordu.

Son dakika spor haberleri: Joachim Löw bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Löw ismi Fenerbahçeli taraftarları da heyecanlandırırken, basınından gelen flaş iddia sarı-lacivertlilerde şok etkisi yarattı.

Son dakika spor haberleri: Joachim Löw bombası patlıyor! Fenerbahçe...

REAL MADRID TALİP OLDU!

Todofichajes.com'da yer alan habere göre, Löw'e devi de talip oldu.

Son dakika spor haberleri: Joachim Löw bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Haberin detaylarında, 'la sezon sonunda kesin olarak yolları ayırma kararı alan Başkanı 'in, Alman teknik adamı teknik direktörlük koltuğuna getirmek istediği öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Joachim Löw bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Haberde; Löw'ün en büyük hayallerinden birinin 'i çalıştırmak olduğu belirtildi. Eflatun-beyazlıların kendisiyle ilgilenmesini memnuniyetle karşılayan Alman hocanın, bir temsilci aracılığıyla ekibiyle temasa geçtiği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Joachim Löw bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Haberin detaylarında ayrıca, Löw'ün 'de oyuncular ve kulüp yönetimiyle daha rahat anlaşmak için öğrenmesi gerektiğine de yer verildi.

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