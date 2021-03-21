Son dakika spor haberleri: Joachim Löw bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Haberde; Löw'ün en büyük hayallerinden birinin Real Madrid 'i çalıştırmak olduğu belirtildi. Eflatun-beyazlıların kendisiyle ilgilenmesini memnuniyetle karşılayan Alman hocanın, bir temsilci aracılığıyla İspanyol ekibiyle temasa geçtiği kaydedildi.

Haberin detaylarında ayrıca, Löw'ün Real Madrid'de oyuncular ve kulüp yönetimiyle daha rahat anlaşmak için İspanyolca öğrenmesi gerektiğine de yer verildi.