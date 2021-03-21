Son dakika spor haberleri: Joachim Löw bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe'de şampiyonluk şansı zora girerken, teknik direktör Erol Bulut'un sarı-lacivertli kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe'de şampiyonluk şansı zora girerken, teknik direktör Erol Bulut'un sarı-lacivertli kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.
Sezon başında sarı-lacivertli takımın şampiyonluk hasretini dindirmek için göreve getirilen genç teknik adam, lige iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.
F.Bahçe yönetiminin yaşanan puan kayıpları sonrası Erol Bulut'la yolları ayırmaya hazırlandığı iddia edilirken, yerine ise Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü hocası Joachim Löw'ün göreve getirileceği öne sürülmüştü.
F.Bahçe'de bir dönem görev yapan Alman teknik adamın da sarı-lacivertli camiayı çok sevdiği İstanbul'a dönmeye sıcak baktığı belirtiliyordu.
Löw ismi Fenerbahçeli taraftarları da heyecanlandırırken, İspanyol basınından gelen flaş iddia sarı-lacivertlilerde şok etkisi yarattı.
REAL MADRID TALİP OLDU!
Todofichajes.com'da yer alan habere göre, Löw'e İspanyol devi Real Madrid de talip oldu.
Haberin detaylarında, Zinedine Zidane'la sezon sonunda kesin olarak yolları ayırma kararı alan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Alman teknik adamı teknik direktörlük koltuğuna getirmek istediği öne sürüldü.
Haberde; Löw'ün en büyük hayallerinden birinin Real Madrid'i çalıştırmak olduğu belirtildi. Eflatun-beyazlıların kendisiyle ilgilenmesini memnuniyetle karşılayan Alman hocanın, bir temsilci aracılığıyla İspanyol ekibiyle temasa geçtiği kaydedildi.
Haberin detaylarında ayrıca, Löw'ün Real Madrid'de oyuncular ve kulüp yönetimiyle daha rahat anlaşmak için İspanyolca öğrenmesi gerektiğine de yer verildi.