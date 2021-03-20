Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

Son dakika haberi: - maçı öncesi 'tan flaş Pelkas kararı

Son dakika haberi: 'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler rakibini yenerek şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü da zorlu karşılaşma öncesi Pelkas ile ilgili flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 13:15
Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

, Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği'ne yenilen sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

, haftaya lider 'ın 5 puan gerisinde 58 puanla 3. sırada giriyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

, derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in yanı sıra Diego Perotti kadroda yer almayacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

Bu oyuncuların yanı sıra Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen son idmanın bir bölümünde takımla bir bölümünde ise bireysel çalışan Gökhan'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

4 OYUNCU SINIRDA

'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANIYOR

, bu sezon rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda iç sahanın aksine başarılı bir grafik çiziyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

Sarı-lacivertliler, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın 35'ini dış sahada elde etti. , dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın konuk takım unvanıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alan , şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip derbisinde de bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

PELKAS KARARI

'nin önünde en önemli silahı Dimitris Pelkas... , sol kanatta verimi düşen Yunan oyuncuyu yarın özgür bırakacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

Hep istediği on numara mevkisinde forma giyecek olan Pelkas rakip yarı alanda her bölgeyi kullanabilecek, yakalayacağı fırsatları gole çevirmeye çalışacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

Ligde görev aldığı 21 maçta 5 gol+7 asiste imza atan 27 yaşındaki oyuncu, "Taraftarımızı çok üzdük. 'ı yenip onları sevindireceğiz. Bu gücümüz var" diyerek iddialı konuştu.

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