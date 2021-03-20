Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş Pelkas kararı

Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın 35'ini dış sahada elde etti. Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.