Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in golcüsü İlhan Parlak'tan flaş sözler! "Şimdiki aklım olsa Fenerbahçe'ye gitmezdim"

Son dakika spor haberleri: 'in golcüsü 'tan flaş sözler! "Şimdiki aklım olsa 'ye gitmezdim"

'de dahil birçok takımda forma giyen ve şu anda 'da top koşturan önemli açıklamalarda bulundu. Genç yaşında sarı-lacivertli takıma geldiğini belirten deneyimli golcü, "Şu andaki aklım olsa Fenerbahçe'ye değil 'ya giderdim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 13:48
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in golcüsü İlhan Parlak'tan flaş sözler! "Şimdiki aklım olsa Fenerbahçe'ye gitmezdim"

Bir dönem forması giyen 'un deneyimli hücum oyuncusu 'tan flaş bir itiraf geldi. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan ve o dönem 'dan da teklif aldığını belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Şu andaki aklım olsa Fenerbahçe'ye değil Sevilla'ya giderdim." dedi.

'a konuşan ve Fenerbahçe'ye transfer sürecinden bahseden tecrübeli oyuncu, "20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldum. O dönem takımı Sevilla'dan da teklif gelmişti. Tercih hakkı menajerimle benimdi ve ben de Fenerbahçe'ye gittim. Şu andaki aklım olsa Fenerbahçe'ye değil Sevilla'ya giderdim. Yurt dışına gitseydim kariyerim farklı olabilirdi. Sevilla'nın o dönem bana teklifi 1 sezonu başka bir takımda kiralık olarak geçirmem sonrasında performansıma dayalı bir sözleşmeydi. O dönem Fenerbahçe'ye transfer olmak daha makul geldi." şeklinde konuştu.


"ALTAY VE MERT BENİ EN ZORLAYAN KALECİLER"
'Seni en çok zorlayan kaleci kim?' sorusuna ise İlhan Parlak, " Bayındır ve beni en çok zorlayan kaleciler oldu. Altay'ı ve Mert'i çok beğeniyorum. Altay ile 'nde çalıştım; Altay'ın Fenerbahçe'den sonra 'ya gideceğini düşünüyorum." cevabını verdi.

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