Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in golcüsü İlhan Parlak'tan flaş sözler! "Şimdiki aklım olsa Fenerbahçe'ye gitmezdim"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kayserispor'un deneyimli hücum oyuncusu İlhan Parlak'tan flaş bir itiraf geldi. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan ve o dönem Sevilla'dan da teklif aldığını belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Şu andaki aklım olsa Fenerbahçe'ye değil Sevilla'ya giderdim." dedi.

Ajansspor'a konuşan ve Fenerbahçe'ye transfer sürecinden bahseden tecrübeli oyuncu, "20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldum. O dönem İspanyol takımı Sevilla'dan da teklif gelmişti. Tercih hakkı menajerimle benimdi ve ben de Fenerbahçe'ye gittim. Şu andaki aklım olsa Fenerbahçe'ye değil Sevilla'ya giderdim. Yurt dışına gitseydim kariyerim farklı olabilirdi. Sevilla'nın o dönem bana teklifi 1 sezonu başka bir takımda kiralık olarak geçirmem sonrasında performansıma dayalı bir sözleşmeydi. O dönem Fenerbahçe'ye transfer olmak daha makul geldi." şeklinde konuştu.



"ALTAY VE MERT BENİ EN ZORLAYAN KALECİLER"

'Seni en çok zorlayan kaleci kim?' sorusuna ise İlhan Parlak, "Altay Bayındır ve Mert Günok beni en çok zorlayan kaleciler oldu. Altay'ı ve Mert'i çok beğeniyorum. Altay ile Ankaragücü'nde çalıştım; Altay'ın Fenerbahçe'den sonra Avrupa'ya gideceğini düşünüyorum." cevabını verdi.