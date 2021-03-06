Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin belirsizliği sürüyor!

Son dakika haberleri | 'de belirsizliği sürüyor!

ekiplerinden 'de kadro dışı bırakılmıştı. ve maçlarında oyundan çıkarken teknik heyete tepki gösteren Caner, ve karşılaşmalarında kadroya alınmadı. Milli sol bekin durumu belirsizliğini koruyor...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 12:59
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin belirsizliği sürüyor!

'de disiplinsiz hareketleri sebebiyle takımdan ayrı çalışan 'in durumu belirsizliğini koruyor.

'in 29'uncu haftasında 8 Mart Pazartesi ittifak Holding deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, galip gelmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertli ekipte maçında oyandan ayrılırken yaptığı hareketler sonrası takımdan ayrı çalışmasına karar verilen Caner Erkin'in durumunda ise gelişme yok. ve karşılaşmalarında görev alamayan tecrübeli futbolcu, pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçında da forma giyemeyecek. Başkan , sportif direktör ve teknik heyet arasında Konyaspor maçından sonra yapılacak toplantının ardından ise Caner Erkin'in takıma yeniden dahil olması bekleniyor.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE PARA CEZALARI KESİLDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, çalışmalarını 'da takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Disiplinsiz hareketleri sebebiyle takımdan ayrı programda hazırlıklarına devam eden Caner Erkin'in yanı sıra birkaç futbolcu daha bardağı taşırdı. Sarı-lacivertli yönetimin belirlediği ve takım içinde olumsuz hava yaratan birkaç futbolcuya para cezası kesildi.

SON DAKİKA