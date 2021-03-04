Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ilk golüne çok yaklaştı! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberleri: Mesut Özil - maçında ilk golüne çok yaklaştı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fraport TAV 'u konuk eden 'de maça 11'de başlayan Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk golüne çok yaklaştı. Yıldız futbolcu net pozisyonda topu dışarı yolladı. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 20:04
Son dakika spor haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ilk golüne çok yaklaştı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ile Fraport TAV , Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele Akdeniz temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilk golüne çok yaklaştı.

Mücadelenin 44. dakikasında Antalyaspor defansının büyük hatası sonrası topu önünde bulan tecrübeli oyuncunun ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş direğin yanından dışarı çıktı.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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