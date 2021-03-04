Son dakika spor haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ilk golüne çok yaklaştı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele Akdeniz temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilk golüne çok yaklaştı.

Mücadelenin 44. dakikasında Antalyaspor defansının büyük hatası sonrası topu önünde bulan tecrübeli oyuncunun ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş direğin yanından dışarı çıktı.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)