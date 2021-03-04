Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI

maçı CANLI

Spor Toto 'de şampiyonluk mücadelesi veren , 28. hafta maçında 'u ağırlıyor. Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada kaza yaşamak istemeyen Fenerbahçe, üç puan için sahaya çıktı. Antalyaspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde... Maçın CANLI anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 19:34
Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI

'in 28. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada kayıp yaşamak istemiyor. yönetiminde 11 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor ise bu serisini sürdürmek istiyor.


FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, , , , , , , , , , Samatta

ANTALYASPOR: , Eren, Naldo, Kudryashov, Veysel Sarı, Bünyamin, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

MERT HAKAN VE SERDAR CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, cezalı duruma düşmüşlerdi. İki futbolcu da Antalyaspor maçında yok.

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