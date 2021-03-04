Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada kayıp yaşamak istemiyor. Ersun Yanal yönetiminde 11 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor ise bu serisini sürdürmek istiyor.





FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Osayi, Pelkas, Mesut Özil, Samatta



ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Naldo, Kudryashov, Veysel Sarı, Bünyamin, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

MERT HAKAN VE SERDAR CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, cezalı duruma düşmüşlerdi. İki futbolcu da Antalyaspor maçında yok.