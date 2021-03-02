Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye PFDK şoku! Ali Koç ve Emre Belözoğlu...

Son dakika spor haberi: 'ye PFDK şoku! ve ...

Son dakika spor haberi... 'de Başkan ve Sportif Direktör , "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 19:39 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 20:10
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye PFDK şoku! Ali Koç ve Emre Belözoğlu...

Başkanı ve Sportif Direktör , talimalatlara aykırı hareket (soyunma odası koridorlarına inme) nedeniyle 'na sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.02.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı ALİ KOÇ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 02.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE BELÖZOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TALİMATIN 46. MADDE, 6/4 NE DİYOR?

"Müsabaka esnasında T Alanında, yedek kulübesinde bulunması gereken kişiler, hakemler, TFF Güvenlik ve Akreditasyondan Sorumlu Temsilci, Müsabaka Güvenlik Amiri, görevlisi (1 kişi), yayıncı kuruluş saha içi görevlisi(1 kişi), akredite edilmiş özel güvenlik personeli, ev sahibi kulüp veya dışında kimse bulunamaz. Soyunma odası koridorlarına sahada ve T Alanında bulunabilecek kişiler haricinde kişilerin giriş çıkışları yasaktır."

SON DAKİKA