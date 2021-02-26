Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Christoph Daum'dan bir paylaşım daha!

Son dakika spor haberleri: 'nin gündemindeki 'dan bir paylaşım daha!

Son dakika spor haberleri: 'de teknik direktör , takımın sahada gösterdiği etkisiz performans sonrası tartışılmaya başlandı. 46 yaşındaki çalıştırıcının yerine düşünüldüğü iddia edilen , paylaşımlarına bir yenisini ekledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 16:25 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 16:43
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Christoph Daum'dan bir paylaşım daha!

'e yenilenmiş kadrosuyla iddialı bir başlangıç yapan 'de yaşanan beklenmedik puan kayıplarının yanı sıra sahada ortaya konan etkisiz futbol camianın moralini bozdu. Sarı-lacivertlilerde eleştiri oklarının hedefine ise teknik direktör getirildi. Taraftarın büyük tepki gösterdiği 46 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'deki geleceği sorgulanmaya başladı ve sesleri yükselmeye başladı. Alman teknik adam sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla sarı-lacivertlileri heyecanlandırırken bu paylaşımlara bir yenisini ekledi.

, Türkiye bayrağının önünde çay içtiği bir fotoğrafı paylaştı ve, 'çay zamanı' notunu düştü.

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