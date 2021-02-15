Kiralık oyuncuları Fenerbahçe'yi sevindirdi! Goller ve asistler...

Süper Lig 'de son olarak Fatih Karagümrük 'ü 2-1 yenen Fenerbahçe , zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde, hem sezon başında hem de devre arasında birçok dikkat çeken transfer yapılmıştı. Bu transferlerin ardından ise bazı isimler takımdan kiralık olarak gönderilmişti.