Haberler Fenerbahçe Kiralık oyuncuları Fenerbahçe'yi sevindirdi! Goller ve asistler...

Kiralık oyuncuları 'yi sevindirdi! Goller ve asistler...

Son dakika haberleri... 'in 25. haftasında 'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertli takımın, kiralık gönderdiği isimler de gittikleri kulüplerde başarılı bir performans sergiliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 08:34
Kiralık oyuncuları Fenerbahçe'yi sevindirdi! Goller ve asistler...

'de son olarak Fatih 'ü 2-1 yenen , zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Kiralık oyuncuları Fenerbahçe'yi sevindirdi! Goller ve asistler...

Sarı-lacivertlilerde, hem sezon başında hem de devre arasında birçok dikkat çeken transfer yapılmıştı. Bu transferlerin ardından ise bazı isimler takımdan kiralık olarak gönderilmişti.

Kiralık oyuncuları Fenerbahçe'yi sevindirdi! Goller ve asistler...

'nin kiraya gönderdiği yabancı oyuncular performanslarıyla göz dolduruyor.

Kiralık oyuncuları Fenerbahçe'yi sevindirdi! Goller ve asistler...

Sarı-lacivertli takımın 2018 yazında İsviçre ekibi Zürich'ten transfer ettiği Michael Frey, Belçika'nın Beveren takımında çıktığı 19 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

Kiralık oyuncuları Fenerbahçe'yi sevindirdi! Goller ve asistler...

'nin bir diğer genç oyuncusu Allahyar ise Ukrayna ekibi Zorya'da 12 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kiralık oyuncuları Fenerbahçe'yi sevindirdi! Goller ve asistler...

Sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Sloven futbolcu Miha Zajc ise takımında şans bulduğu 19 maçta 1 kez ağları havalandırırken 2 de asist yaptı.

SON DAKİKA