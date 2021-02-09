Yıllardır kaosla besleniyorlar

Derbi bitti ama yankıları devam ediyor… Fenerbahçeli yönetici Kemal Danabaş, önceki gece Beyaz TV'ye bağlandı ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın yıllardır kaosla beslendiğini söyleyen Danabaş, "Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, algı ve şark kurnazlığı yapıyor. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır" dedi. Küfür edenlerle ilgili 6222'nin uygulanması gerektiğini de söyleyen Danabaş, sözlerine şöyle devam etti: "Kim küfür ederse karşıyız. Bu insanları saha içindeki davranışlarıyla küfüre yönlendiren Galatasaraylı oyuncuların hareketlerini de tespit ettik. Fenerbahçeli sağlık çalışanlarının içeri alındığını biliyoruz. Ancak kimsenin alnında Fenerbahçeli yazmıyor. Arda Turan denilen futbolcunun soyunma odasında ettiği küfürlere de ceza verilmelidir. Bu konunun takipçisi olacağız. İptal edilen golümüz de yüzde 100 goldü. VAR odasının kararlarını şaşkınlıkla izliyoruz."