Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Dimitris Pelkas: Göztepe maçına hazır olacağım

Fenerbahçeli : maçına hazır olacağım

'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan , derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. 'ye konuşan Yunan yıldız, 26. haftada ile oynayacakları maçta formasına kavuşacağını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:51
Fenerbahçeli Dimitris Pelkas: Göztepe maçına hazır olacağım

'nin Yunan oyuncusu , maçı öncesinde 'ye açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayan Pelkas, "Adım adım daha iyiye gidiyorum. Saha koşularına başlayacağım. maçı olmasa da, bir sonraki maçına hazır olacağım" dedi.

Takımın durumu hakkında da konuşan Yunan futbolcu, "Son dönemde maçlarımızı kazanıyoruz, 1 tane beraberliğimiz var. Futbolda istediğiniz sonucu almak için tutku göstermeniz gerekiyor. Bundan önceki periyotta 2-3 kötü maçımız vardı, herkes takım ve hoca hakkında konuşuyordu. O birlikteliği yakalamak gerekiyordu. Yakaladık. Şu an 1. sıradayız ve bunu korumak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"TARAFTAR OLSUN İSTERDİM"

Pelkas sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her maç farklı. Stadyumlarda taraftar farklı. Benim için her maç aynı. Ben her maçta takımıma yardım etmek için çözüm üretmeye çalışıyorum. Benim iç dış fark etmez. benim için yeni bir lig. Benim düşüncem her maçta aynı katkıyı sağlayabilmek. Tabii ki taraftarların önünde oynamak isterdim. bana derbide tribünlerin nasıl olduğuna dair videolar izletti. Umarım bir gün taraftarımızın önünde derbi oynarım."

"10 NUMARA OYNAMAYI SEVİYORUM"

"Ben 10 numara oynamayı seviyorum ama en büyük tercihim oynamak. Hocamız beni defansta, kale direğinin dibinde oynatsa bile oynamak isterim."

"MESUT ÖZİL FANTASTİK"

" hakkında ne diyebilirim ki! Fantastik bir oyuncu ve karakter. İmza töreninde favori oyuncusunun ben olduğumu söylemesini beklemiyordum. ve 'de oynarken izliyordum 'u. Onun gibi biri benim için bu sözleri söyleyince çok heyecanlandım. Antrenmanda onun yanına gittim ve teşekkür ettim. Mesut da bana gerçekleri söylediğini ifade etti. Onun ne kadar iyi bir insan olduğunu görmek mutluluk verici. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum."

"AKLIM HEP TARAFTARDA"

"Futbol dışında herkese sağlık diliyorum. Umarım bu corona en kısa sürede biter. Umarım taraftarımızla şampiyonluğu bir arada kutlarız. Sahada değilim ama aklım hep onlarda."

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