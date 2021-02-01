Mesut dünya yıldızı

Belçıka medyasına konuşan Samatta, Mesut Özil hakkında, "Mesut, Ronaldo ve Messi gibi bir dünya yıldızı. Ben de o seviyeleri yakalamak isteyen bir oyuncuyum. Özil'le takım arkadaşı olmak harika" yorumunu yaptı. Samatta, çok büyük bir kulüpte oynadığını da belirterek, "Tutkulu ve çok sayıda taraftarı olan bir takımdayım. Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım. Sakatlığım biraz uzun sürdü. Şimdi gayet iyiyim ve sahaya odaklandım" ifadelerini kullandı.