Haberler Fenerbahçe Mesut Özil Almanlar'ın çağrısına cevap verdi!

Almanlar'ın çağrısına cevap verdi!

’nin imzaya beklediği , Başkanının ‘uzlaşma’ çağrısını reddetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:04 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Mesut Özil Almanlar'ın çağrısına cevap verdi!

'nin transferi için gün saydığı , 'da da manşetlerde. gazetesi, yeni Başkanı 'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için milli takımda afaroz edilen Mesut Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurdu. Ancak Özil'in uzlaşmak istemediği belirtildi.

Keller'in teklifi kabul etmeyen Özil'in yaklaşımına saygı duyduğu vurgulandı. de, "Başkanımızın Mesut ile temasa geçtiğini öğrendik. Bir araya gelinir, masaya oturursa çok mutlu oluruz. Mesut ile doğum gününde üzerinden zaten iletişim halindeydim, bana döndü teşekkür etti" dedi.

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