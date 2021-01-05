Haberler Fenerbahçe Zeki Uzundurukan açıkladı! Fenerbahçe transfer listesine Filippo Falco'yu aldı

açıkladı! listesine 'yu aldı

'de son dakika haberi... Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'ın aktardığı bilgilere göre sarı lacivertliler, Lecce'de forma giyen 'yu listesine aldı. Peki Filippo Falco kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkilerde oynuyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 15:36 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 15:53
Zeki Uzundurukan açıkladı! Fenerbahçe transfer listesine Filippo Falco'yu aldı

Ara sezonu için çalışmalarını yürüten , şu anda Serie B takımı Lecce'de forma giyen 'yu gündemine aldı.

canlı yayınında konuşan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni , 28 yaşındaki Falco'yu sarı lacivertlilerin listesine aldığını belirtti.

FILIPPO FALCO KİMDİR?

11 Şubat 1992'de İtalya'nın Taranto şehrinde dünyaya gelen Falco, forvet ve forvet arkası görevleri üstlenebiliyor. Öte yandan İtalyan oyuncu fırsat verilmesi halinde kanatlarda da oynayabiliyor.

Falco bu sezon toplamda 11 müsabakada rol alırken 2 gol 1 asist üretti.

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