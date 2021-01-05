Zeki Uzundurukan açıkladı! Fenerbahçe transfer listesine Filippo Falco'yu aldı

Ara transfer sezonu için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, şu anda Serie B takımı Lecce'de forma giyen Filippo Falco'yu gündemine aldı.
A Spor canlı yayınında konuşan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 28 yaşındaki Falco'yu sarı lacivertlilerin listesine aldığını belirtti.
FILIPPO FALCO KİMDİR?
11 Şubat 1992'de İtalya'nın Taranto şehrinde dünyaya gelen Falco, forvet ve forvet arkası görevleri üstlenebiliyor. Öte yandan İtalyan oyuncu fırsat verilmesi halinde kanatlarda da oynayabiliyor.
Falco bu sezon toplamda 11 müsabakada rol alırken 2 gol 1 asist üretti.