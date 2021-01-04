Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan 4.'lük yorumu: 29 puandan fazlası olsun isterdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-0'lık Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, ligde 15 maç sonunda topladıkları 29 puandan memnun olmadıklarını belirtirken, Kasımpaşa karşısında oyuncularının sergilediği performanstan ise övgüyle bahsetti.

Oyuncularının azminden ve performansından memnun olduğunu belirten Bulut, "Çok eksiğimiz ve hastalıklar vardı. 11'i mevkiisel olarak kurmak zordu. Bugün iyi çalıştık, tüm oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Sadık sol bekte rakibe hiç şans vermedi, hem oyun kurmada hem savunmada müthiş işler yaptı. Orası oynamadığı bir mevkii, sol bek. 1-2 gün idmanla oynayan Ozan ve Gustavo 90 dakika sahada kalıp müthiş performans gösterdiler. Valencia ve Samatta da iyi performans gösterdiler. İlerlemeye çalışıyoruz, önemliydi 3 puanı alıp üst tarafa yakın olabilmek." dedi.

Kasımpaşa karşısında sahaya sürdüğü kadro ve takımının ligdeki konumu hakkında da konuşan Bulut, şu ifadelrei kullandı:

"Ben hiçbir zaman sonraki maçı düşünmüyorum. Tercihlerim bugünkü Kasımpaşa maçına yönelikti. Bu tercihlerin sebebi sakatlıklar, yeni sakatlıktan çıkanlar ve hastalığı yeni geçmiş olanlardı. 29 puandan fazlası olsun isterdik. İstenmeyen nedenlerden dolayı... Oraya fazla girmek istemiyorum. Biraz kendimize de bakmamız lazım. Bugünkü maç öncesi engellenen en çok şutu olan takımız. Bu ne demek? Demek ki bazen tercihlerimiz yanlış olabiliyor.

"DAHA FAZLA İLERLEMEK İSTİYORUZ"

Yapılacak orta, şut ve pas tercihlerini daha iyi kullanmalıyız. Sadece %15'ini doğru kullansak daha farklı olurdu şu an. Baktığımızda yeni kurulan bir takım, 18 yeni transfer var. Aralıklarla gelen oyuncularımız oldu sezon başı. Ben asla bahane aramıyorum, bu bir gerçek, üzerinde çalışacağız. Daha fazla ilerlemek istiyoruz ve ileri gidebilecek kapasitemiz de var."