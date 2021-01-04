Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış mücadelesi İstanbul'da oynandı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı maçta sarı-lacivertliler, mücadeleyi Mame Thiam' ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 3-0 kazanarak 29 puanla 4. sıraya tırmandı ve lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşürdü. Ev sahibi Kasımpaşa ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

THIAM ESKİ TAKIMINA ŞOV YAPTI!

Sezon başında Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Mame Thiam, eski takımına karşı forma giydi. Thiam, 14 ve 45+1. dakikada bulduğu gollerle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşayan Thiam, 79. dakikada yerini Cisse'ye bıraktı.



F.BAHÇE'YE SERİYE GEÇTİ!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarından üst üste mağlubiyetlerle ayrılan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i farklı mağlup edip rahat bir nefes almıştı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek uzun süre sonra iki maç üst üste kazanmış oldu. Kanarya en son ligin 4. ve 7. haftaları arasında üst üste 4 maçtan galip ayrılmıştı.



OZAN VE GUSTAVO 11'DE!

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de, corona virüsü testleri negatife dönen Ozan Tufan ve Luiz Gustavo ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığını atlatan Valencia da ilk 11'e dönerken, Samatta maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'de ayrıca Caner Erkin ve Filip Novak maç kadrosunda yer almadı.



MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan, topu ceza yayının sağında Valencia ile buluşturdu. Ekvadorlu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden sağdan ceza sahasına sokulan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun son çizgiden pasında, Thiam'ın altıpasın önünden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

14. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında, altıpasın önünde Pelkas'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazında bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

45+1. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın havadan şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içinde kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.