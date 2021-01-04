Haberler Fenerbahçe Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

0-3 | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi | 'in 16. haftasının kapanış mücadelesi 'da oynandı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen , deplasmanda 'nın konuğu oldu. İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı maçta sarı-lacivertliler, mücadeleyi Mame ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 3-0 kazanarak 29 puanla 4. sıraya tırmandı ve lider ile puan farkını 2'ye düşürdü. Ev sahibi Kasımpaşa ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:29 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 21:00
Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

'in 16. haftasının kapanış mücadelesi 'da oynandı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen , deplasmanda 'nın konuğu oldu.

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı maçta sarı-lacivertliler, mücadeleyi Mame ' ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 3-0 kazanarak 29 puanla 4. sıraya tırmandı ve lider ile puan farkını 2'ye düşürdü. Ev sahibi Kasımpaşa ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

THIAM ESKİ TAKIMINA ŞOV YAPTI!

Sezon başında Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Mame Thiam, eski takımına karşı forma giydi. Thiam, 14 ve 45+1. dakikada bulduğu gollerle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşayan Thiam, 79. dakikada yerini Cisse'ye bıraktı.


F.BAHÇE'YE SERİYE GEÇTİ!

Süper Lig'de ve maçlarından üst üste mağlubiyetlerle ayrılan Fenerbahçe, 'i farklı mağlup edip rahat bir nefes almıştı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek uzun süre sonra iki maç üst üste kazanmış oldu. Kanarya en son ligin 4. ve 7. haftaları arasında üst üste 4 maçtan galip ayrılmıştı.


OZAN VE GUSTAVO 11'DE!

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de, corona virüsü testleri negatife dönen Tufan ve Luiz ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığını atlatan da ilk 11'e dönerken, maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'de ayrıca ve maç kadrosunda yer almadı.


MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında , topu ceza yayının sağında Valencia ile buluşturdu. Ekvadorlu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden sağdan ceza sahasına sokulan 'a aktardı. Bu oyuncunun son çizgiden pasında, Thiam'ın altıpasın önünden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

14. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Yandaş'ın soldan ortasında, altıpasın önünde Pelkas'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazında bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

45+1. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın havadan şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içinde kaleci Köse ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

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