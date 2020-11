"Nihat Bey istemeden bıraktı"

A Spor'da yayınlanan 'Protokol Tribünü'nün ilk konuğu Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Selim Soydan'dı. Serkan Korkmaz'ın sorularını yanıtlayan futbol adamı, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte 79 yaşındaki Soydan'ın öne çıkan sözleri: "Ne yaparsan ne yap, çok iyi de çalışsan bir hakem kötü maç yönettiği zaman her şey alt üst oluyor. Orada senin adına herhangi bir hakem seni ya kaldırıyor ya da indiriyor. Hakemlerin görevi de zor ama ne olursa olsun sana bağlanıyor. Çok zor bir yer."



ALİ KOÇ BÜYÜK ŞANS

"Şu günkü Fenerbahçe'de Ali Koç büyük bir şanstır. Çünkü çok zor bir kulüp aldı. Kulübü ne şartlarda aldığını bile bilmiyordu. Erken şampiyon ilan edilmek futbolda yok. Hiçbir maç oynananmadan kazanılmaz. 15-20 puan farkı kim yapmış bugüne kadar. Olmasına da imkan yok. Nihat Özdemir de Fenerbahçeli. Kulüp üyeliğinden istifa etmesi Fenerbahçeliliğini kaybettirmez. Nihat bey istemeyerek istifa etti. O kadar zor etti ki. Bir gün kahve içiyorduk, ağladığına şahit oldum. Fenerbahçe'nin değerleri böyle kayboluyor."



HEPSİ KAVGA ETTİLER

"Fenerbahçe, tarihinde 3 tane federasyon başkanı çıkardı. Hepsiyle de kavga ettik. Şenes Erzik, Mehmet Ali Aydınlar ve Nihat Özdemir... Neden Fenerbahçe, Fenerbahçeli ile kavga eder. Fenerbahçe, Fenerbahçeli ile kavga etmez, edemez, etmesi de yanlıştır. Şayet karşılıklı konuşsalardı bu konu hallolurdu. Ali Bey, telefon açıp, "Nihat bey böyle bir beyanatın oldu. Gel bunu düzeltetim" deseydi, kolayca sorun çözülürdü. Her Fenerbahçeli üzüldü. Ali bey de çok büyük hizmet verdi, veriyor da. Nihat bey de büyük hizmetler verdi. İnşallah toparlarlar bunu."



TOROĞLU'NU İSTEMİŞTİM

"Göreve başlarken, 'Nihat abi, burada en çok dikkat edeceğimiz yer MHK. Buraya gelecek insanın bizim önümüzü kesmesi gerekecek. Oraya bu işi çok iyi bilen, namuslu biri lazım' dedim. Kimi düşündüğümü sordu. Önce Erman Toroğlu'na gittim, 'Gel arkadaş bir konuşalım. Bizimle çalışır mısın?' diye sordum. 'Selim abi beni affet, bunun olmayacağını söylemiş biriyim' karşılığını verdi. 'Kim olabilir' derken bir isim çıktı ortaya. O da Zekeriya Alp'ti. Nihat abiye söyledim. Ahlakına, dürüstlüğüne, adamlığına kefil oldum."



CÜNEYT'İ KABUL ETMEDİLER

"Zekeriya Alp döneminde liglerde bir santim hata olmadı. Şampiyonluk son 2 maçta belli oldu. 6-7 tane hakem çıkardı Zekeriya Alp. Kendisine 'kal' dediler ama ayrıldı. Yeni MHK Başkanı Serdar Tatlı iyi bir insan, inşallah muvaffak olur. Yeni dönem öncesi bana sorduklarında 'Cüneyt Çakır' olsun dedim. İyi hakem, faal durumda. Zaten işin içinde olduğu zaman bu işler daha kolay olur. Kabul edilmedi. Sevilir ya da sevilmez ama Cüneyt, müthiş bir hakem."



ESKİDEN KOLAYDI FUTBOL

"63 yıldır futbolun içindeyim. Eskiden kolaydı bu iş. Rahat rahat topu alıyordun, çıkan yoktu üstüne, başını kaldırıyordun bir çalım atıyordun, pasını çıkarıyordun. Eskiden kaleciler önemli değildi. Şimdi bir kaleci yüzde 50 takım için. Oyuna giriyor, top alıyor, topu öldürüyor, hücumu başlatıyor. Anında 60-70 metre çok rahat top atabiliyor. Hiçbir kaleci artık asla kalesinde oynamıyor. Oradan adım atıp orta sahaya çıkıyor. Hem sağ tarafta hem sol tarafta olsun sana çok yardımcı oluyor."



MİLLİ TAKIMIMIZ MÜTHİŞ

"A Milli Takım futbolu en iyi yerinden de çıkmak üzere. Artı çok iyi bir takımımız var. Müthiş bir takım yakaladık. Ligde oynanan futboldan çok çok daha üstünde oynuyor. Müthiş iyi oyunculara sahibiz. Hepsinin de transfer yapacağını tahmin ediyorum. Çok daha büyük paralara daha büyük kulüplere gidecekler. Milli Takım hep kendisinden çok iyi olan takımlarla oynadı. Almanya, Rusya, Fransa, Hırvatistan, FIFA sıralamasında hepsi bizim üzerimizde. Her maçta da onlardan daha iyi oynadık. Hiçbir maçta mağlubiyeti kabul etmeyen bir takımız. Bu bir karakter meselesi. Çalıştıran teknik direktörün karakteri siniyor takıma. Şenol Güneş çok önemli bir futbol adamı."