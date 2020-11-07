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maçı öncesi konuştu! "Geniş bir kadroya sahibiz"

'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Bulut, "Geniş bir kadroya sahibiz ve elimizde iyi futbolcular var. Hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz, maraton uzun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 18:29 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 18:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Konyaspor maçı öncesi konuştu! "Geniş bir kadroya sahibiz"

'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

ELİMİZDE İYİ FUTBOLCULAR VAR

Geniş bir kadroya sahibiz ve elimizde iyi futbolcular var. Hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz, maraton uzun. Sakatlıklar olduğunda yerine diğer arkadaşlarımızın hazır olması gerekiyor.

BİZE KARŞI KAPANIP HIZLI HÜCUM GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞACAKLAR

Konyaspor istediği sonuçları alamadı ama çok çalışacaklarını düşünüyorum. Bize karşı muhtemelen kapanıp, hızlı hücum gerçekleştirmeye çalışacaklar. Buna göre hazırlandık. Güzel bir gidişatımız var, inşallah devam ettirebiliriz.

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