Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Konyaspor maçı öncesi konuştu! "Geniş bir kadroya sahibiz"

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.



İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

ELİMİZDE İYİ FUTBOLCULAR VAR



Geniş bir kadroya sahibiz ve elimizde iyi futbolcular var. Hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz, maraton uzun. Sakatlıklar olduğunda yerine diğer arkadaşlarımızın hazır olması gerekiyor.

BİZE KARŞI KAPANIP HIZLI HÜCUM GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞACAKLAR

Konyaspor istediği sonuçları alamadı ama çok çalışacaklarını düşünüyorum. Bize karşı muhtemelen kapanıp, hızlı hücum gerçekleştirmeye çalışacaklar. Buna göre hazırlandık. Güzel bir gidişatımız var, inşallah devam ettirebiliriz.