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05 Eylül 2020, Cumartesi
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İzin çıktı! 'den ayrılıyor

İzin çıktı! Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılıyor

11 futbolcuyu kadroya katmasının ardından maaş yükünü hafifletmek isteyen , 'dan kiralanan 'in 'a transferine izin verdi.

Gelecek sezon adına çalışmalarını sürdüren , iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

Takımdaki oyuncu sayısının iyice artması nedeniyle Erol Bulut'un raporları doğrultusunda ile 'ın sözleşmesini fesheden sarı-lacivertliler, bir ayrılığa daha hazırlanıyor.

Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre; 'i gözden çıkaran Fenerbahçe, 'a transferine izin verdi. Ancak bonservisinin bulunduğu 'la Olimpiakos arasında bir tıkanma yaşanıyor.

Oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Sarı Kanarya, Rodrigues'in ayrılmasına dünden razı. Al Ittihad'a dönmek istemeyen 29 yaşındaki futbolcunun Al Ittihad'a dönmek istememesi nedeniyle bu transferi istediği konuşuluyor.

BONSERVİSİYLE VERECEK

Konuyla ilgili Gazzetta'ya konuşan Al Ittihad yöneticisi, kulubün oyuncuyu kiralamak değil satmak istediğini de duyurmuştu.

  1. 05.09.2020
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