İzin çıktı! Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılıyor
11 futbolcuyu kadroya katmasının ardından maaş yükünü hafifletmek isteyen Fenerbahçe, Al Ittihad'dan kiralanan Garry Rodrigues'in Olimpiakos'a transferine izin verdi.
Gelecek sezon adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.
Takımdaki oyuncu sayısının iyice artması nedeniyle Erol Bulut'un raporları doğrultusunda Mevlüt Erdinç ile Tolgay Arslan'ın sözleşmesini fesheden sarı-lacivertliler, bir ayrılığa daha hazırlanıyor.
Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre; Garry Rodrigues'i gözden çıkaran Fenerbahçe, Olimpiakos'a transferine izin verdi. Ancak bonservisinin bulunduğu Al Ittihad'la Olimpiakos arasında bir tıkanma yaşanıyor.
Oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Sarı Kanarya, Rodrigues'in ayrılmasına dünden razı. Al Ittihad'a dönmek istemeyen 29 yaşındaki futbolcunun Al Ittihad'a dönmek istememesi nedeniyle bu transferi istediği konuşuluyor.
BONSERVİSİYLE VERECEK
Konuyla ilgili Gazzetta'ya konuşan Al Ittihad yöneticisi, kulubün oyuncuyu kiralamak değil satmak istediğini de duyurmuştu.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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