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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Hafta içi imzaya geliyor
Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir ismi daha katıyor. Bu transfer döneminde ezeli rakiplerinin ilgilendiği bazı yıldızları renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bu kez de Beşiktaş'ın gözdesine imzayı attırıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
5 Eylül 2020 Cumartesi 08:25
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Transferde ezeli rakiplerine çalım üstüne çalım atan Fenerbahçe yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor...
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Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Kanarya, Kosovalı golcünün yerine koyacağı ismi yine Balkanlar'da buldu.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic transferinde sona yaklaştı.
Beşiktaş'ın uzun bir süredir peşinde koştuğu Kalinic ve kulübüyle noktayı koymak için bugün oyuncunun temsilcileriyle son bir görüşme yapılacak.
Görüşmede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Kalinic'in temsilcileri olacak. Taraflar arasında zaten prensip olarak bir anlaşma sağlandığı, ancak yapılacak bu görüşmede son detayların konuşularak işin resmiyete döküleceği öğrenildi.