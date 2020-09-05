Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Hafta içi imzaya geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Hafta içi imzaya geliyor

Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir ismi daha katıyor. Bu transfer döneminde ezeli rakiplerinin ilgilendiği bazı yıldızları renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bu kez de Beşiktaş'ın gözdesine imzayı attırıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

5 Eylül 2020 Cumartesi 08:25
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Hafta içi imzaya geliyor

Transferde ezeli rakiplerine çalım üstüne çalım atan Fenerbahçe yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor...

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Hafta içi imzaya geliyor

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Kanarya, Kosovalı golcünün yerine koyacağı ismi yine Balkanlar'da buldu.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Hafta içi imzaya geliyor

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic transferinde sona yaklaştı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Hafta içi imzaya geliyor

Beşiktaş'ın uzun bir süredir peşinde koştuğu Kalinic ve kulübüyle noktayı koymak için bugün oyuncunun temsilcileriyle son bir görüşme yapılacak.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Hafta içi imzaya geliyor

Görüşmede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Kalinic'in temsilcileri olacak. Taraflar arasında zaten prensip olarak bir anlaşma sağlandığı, ancak yapılacak bu görüşmede son detayların konuşularak işin resmiyete döküleceği öğrenildi.

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