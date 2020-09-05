Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Hafta içi imzaya geliyor

Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir ismi daha katıyor. Bu transfer döneminde ezeli rakiplerinin ilgilendiği bazı yıldızları renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bu kez de Beşiktaş'ın gözdesine imzayı attırıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri