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03 Eylül 2020, Perşembe
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Hazırlıklar non stop

Hazırlıklar non stop

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Samandıra'daki antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi. , The Land Of Legends Cup turnuvası'nın finalinde 5 Eylül Cumartesi günü 'de ile karşılaşacak.
  1. 3.9.2020
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