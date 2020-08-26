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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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'de Marcel Tisserand transferinde mutlu sona yakın!

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand transferinde mutlu sona yakın!

Savunmaya Lemos takviyesi yapan , stoper Tisserand'da da mutlu sona yaklaştı. ’i alan , Tisserand’ın satışına da onay verdi.

, stoperde ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Lemos'u önceki gece 'a getiren ve renklerine bağlayan sarılacivertliler, Marcel Tisserand'da da mutlu sona yaklaştı. , Sochaux'tan 'i transfer etmesinin ardından stoperin satışına onay verdi. ekibinin 27 yaşındaki stoper için 2.5 milyon euro bonservis istediği öğrenildi. Alman ekibinde alternatifler arasında yer alan Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 resmi maçta forma giydi, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

5 TAKIMDA OYNADI
Profesyonel kariyerine Monaco'da başlayan Tisserand, daha sonra sırasıyla Lens, Toulouse, Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giydi.

  1. 26.8.2020
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