Fenerbahçe'de Marcel Tisserand transferinde mutlu sona yakın!
Savunmaya Lemos takviyesi yapan Fenerbahçe, Kongolu stoper Tisserand'da da mutlu sona yaklaştı. Lacroix’i alan Wolfsburg, Tisserand’ın satışına da onay verdi.
Fenerbahçe, stoperde ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Lemos'u önceki gece İstanbul'a getiren ve renklerine bağlayan sarılacivertliler, Marcel Tisserand'da da mutlu sona yaklaştı. Wolfsburg, Sochaux'tan Lacroix'i transfer etmesinin ardından Kongolu stoperin satışına onay verdi. Alman ekibinin 27 yaşındaki stoper için 2.5 milyon euro bonservis istediği öğrenildi. Alman ekibinde alternatifler arasında yer alan Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 resmi maçta forma giydi, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
5 TAKIMDA OYNADI
Profesyonel kariyerine Monaco'da başlayan Tisserand, daha sonra sırasıyla Lens, Toulouse, Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giydi.
- 26.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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