Sarr işi zora girdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Sarr işi zora girdi

Sarr işi zora girdi

F.Bahçe'nin bir süre gündeminde kalan isimlerden işi zora girdi.

F.Bahçe'nin bir süre gündeminde kalan isimlerden işi zora girdi. Nice ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki stoper, birçok kulübün transfer listesinde yer alırken, İngiliz ekibi 'nin bu futbolcuya imza atmaya hazırlandığı öğrenildi.

  1. 24.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sarr işi zora girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA