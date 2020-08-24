F.Bahçe'nin bir süre gündeminde kalan isimlerden Malang Sarr işi zora girdi. Nice ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki stoper, birçok kulübün transfer listesinde yer alırken, İngiliz ekibi Chelsea'nin bu futbolcuya imza atmaya hazırlandığı öğrenildi.