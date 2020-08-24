F.Bahçe'nin bir süre gündeminde kalan isimlerden Malang Sarr işi zora girdi.
F.Bahçe'nin bir süre gündeminde kalan isimlerden Malang Sarr işi zora girdi. Nice ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki stoper, birçok kulübün transfer listesinde yer alırken, İngiliz ekibi Chelsea'nin bu futbolcuya imza atmaya hazırlandığı öğrenildi.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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