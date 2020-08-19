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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Yapılandırma için düğmeye basıldı

Yapılandırma için düğmeye basıldı

Yüzde 15 sapma ile 177.5 milyon TL olan harcama limitinin artmasını bekleyen , harekete geçti.

Yüzde 15 sapma ile 177.5 milyon TL olan harcama limitinin artmasını bekleyen F.Bahçe, harekete geçti. Başkan 'un Ziraat yetkilileri ile bir araya gelerek, borçları yapılandırma konusunda görüştüğü iddia edildi. Koç'un harcama limitleriyle ilgili sorunu kısa sürede çözmek istediği belirtildi.
  1. 19.8.2020
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