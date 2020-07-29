Hırçın adam Ozan Tufan!

2019-20'de forma giyen 32 F.Bahçeli futbolcu, toplam 11 kırmızı, 73 sarı kart gördü. Bu oyuncular arasında 2 kırmızı, 6 sarı kartla cezalandırılan Ozan Tufan, en hırçın isim olarak ilk sırayı aldı. Ozan'ın ardından 2 kırmızı 5 sarı kartla Luiz Gustavo gelirken, bu iki oyuncuyu 2 kırmızı ve 3 sarı kartla Vedat Muriqi izledi.