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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Hırçın adam !

Hırçın adam Ozan Tufan!

2019-20'de forma giyen 32 F.Bahçeli futbolcu, toplam 11 kırmızı, 73 gördü. Bu oyuncular arasında 2 kırmızı, 6 sarı kartla cezalandırılan , en hırçın isim olarak ilk sırayı aldı.

2019-20'de forma giyen 32 F.Bahçeli futbolcu, toplam 11 kırmızı, 73 gördü. Bu oyuncular arasında 2 kırmızı, 6 sarı kartla cezalandırılan , en hırçın isim olarak ilk sırayı aldı. Ozan'ın ardından 2 kırmızı 5 sarı kartla Luiz Gustavo gelirken, bu iki oyuncuyu 2 kırmızı ve 3 sarı kartla Vedat Muriqi izledi.

  1. 29.7.2020
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