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28 Temmuz 2020, Salı
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’ı verebiliriz

Bakasetas’ı verebiliriz

Başkanı Hasan , ile birlikte 'ye geleceği belirtilen için, "2 yıl daha sözleşmesi var. Şartlar uygun olursa, futbolcu da isterse, satarım" dedi.

Sezonun sona ermesiyle F.Bahçe'de yeni hocanın da artık açıklanması bekleniyor. En büyük aday; . Başkanı Hasan konuyla ilgili soruya, "F.Bahçe ile anlaştığını biz de duyuyoruz. Ancak bana henüz bir şey söylemedi" yanıtını verdi. Çavuşoğlu, Bulut ile birlikte F.Bahçe'ye geleceği belirtilen içinse, "2 yıl daha sözleşmesi var. Şartlar uygun olursa, futbolcu da isterse, satarım" dedi.

KOÇ, WELINTON'U SORDU
Hasan Çavuşoğlu, 'un Brezilyalı savunmacıları Welinton için de kendisini aradığını söyledi. Stoperde görev yapan 31 yaşındaki Brezilyalı'yı da istiyor. Çavuşoğlu, Welinton için henüz resmi bir teklif almadıklarını bildirdi. Onun da Alanyaspor ile 3 yıl kontratı var.

  1. 28.7.2020
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