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19 Temmuz 2020, Pazar
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Luce: Emre’yi ben önerdim

Luce: Emre’yi ben önerdim

A 'ın eski , 'nu İnter'e kendisinin önerdiğini söyledi.

A 'ın eski , 'nu İnter'e kendisinin önerdiğini söyledi. 1999'da kısa süre İnter'i çalıştıran 74 yaşındaki hoca, "Başkan Moratti ile sonra da görüşüyorduk. O kadar ki ona Mutu ve Emre Belözoğlu'nu almasını ben önerdim" dedi. Emre, 2001'de transfer olduğu İnter'de 4 sene kalmıştı.
  1. 19.7.2020
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