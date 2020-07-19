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19 Temmuz 2020, Pazar
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Kalinic ’da

Kalinic Valencia’da

Beko'da de takımdan ayrıldı.

Beko'da de takımdan ayrıldı. 5 yıldır Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcu, 'ya transfer oldu. Yönetim, resmi siteden Kalinic'e teşekkür etti.
  1. 19.7.2020
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