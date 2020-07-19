Fenerbahçe'den ayrılan Isla'ya teklif yağıyor! Pellegrini ile görüştü - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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'den ayrılan Isla'ya teklif yağıyor! Pellegrini ile görüştü

Fenerbahçe'den ayrılan Isla'ya teklif yağıyor! Pellegrini ile görüştü

ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayıran Mauricio Isla'nın yeni adresi merak konusu oldu. Avrupa kulüplerinin takibindeki deneyimli sağ bek için son olarak 'in devreye girdiği kaydedildi ve İspanyol ekibinin yeni teknik direktörü 'nin Isla ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

'den ayrılan Mauricio Isla, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumuna geldi. Bonservisi elinde olan Şilili sağ bek için ve Panathinaikos'un ardından takımlarından 'in devreye girdiği iddia edildi. Ajansspor'un derlediği SPN'nin haberine göre, Real Betis'in başına geçen dünyaca ünlü teknik adam , Isla ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli takımın karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Isla, Fenerbahçe'de 68 maçta forma giydi ve 13 asist yaptı.

Deneyimli futbolcunun teklifleri değerlendirmeye aldığı ve yakın zamanda kararını vereceği kaydedildi.

  1. 19.07.2020
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