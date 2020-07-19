Fenerbahçe'den ayrılan Isla'ya teklif yağıyor! Pellegrini ile görüştü
Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayıran Mauricio Isla'nın yeni adresi merak konusu oldu. Avrupa kulüplerinin takibindeki deneyimli sağ bek için son olarak Real Betis'in devreye girdiği kaydedildi ve İspanyol ekibinin yeni teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin Isla ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumuna geldi. Bonservisi elinde olan Şilili sağ bek için Valencia ve Panathinaikos'un ardından İspanya La Liga takımlarından Real Betis'in devreye girdiği iddia edildi. Ajansspor'un derlediği SPN'nin haberine göre, Real Betis'in başına geçen dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini, Isla ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli takımın karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Isla, Fenerbahçe'de 68 maçta forma giydi ve 13 asist yaptı.
Deneyimli futbolcunun teklifleri değerlendirmeye aldığı ve yakın zamanda kararını vereceği kaydedildi.
- 19.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den ayrılan Isla'ya teklif yağıyor! Pellegrini ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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