Fenerbahçe'den ayrılan Isla'ya teklif yağıyor! Pellegrini ile görüştü

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumuna geldi. Bonservisi elinde olan Şilili sağ bek için Valencia ve Panathinaikos'un ardından İspanya La Liga takımlarından Real Betis'in devreye girdiği iddia edildi. Ajansspor'un derlediği SPN'nin haberine göre, Real Betis'in başına geçen dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini, Isla ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Sarı-lacivertli takımın karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Isla, Fenerbahçe'de 68 maçta forma giydi ve 13 asist yaptı.

Deneyimli futbolcunun teklifleri değerlendirmeye aldığı ve yakın zamanda kararını vereceği kaydedildi.