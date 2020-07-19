Fenerbahçe'de genç oyuncu transferi sürüyor! Bilal ve Murat'la prensipte anlaşıldı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe genç oyunculara yatırım yapmayı sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin, Murat Elkatmış ve Bilal Budak'la prensipte anlaştığı ifade edildi.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi genç futbolculara yatırım yapıp Gölcükspor'dan İsmail Köse ve 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna dahil eden Fenerbahçe; Ekol Göz Menemenspor ve Manisaspor'dan da iki oyuncuyla prensipte anlaştı.
Sarı-lacivertliler, TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Menemenspor'un hücum oyuncusu Murat Elkatmış transferinde İzmir ekibiyle el sıkıştı. Kanatlarda da görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Bu sezon 14 lig maçına çıkan genç futbolcu 640 dakika sahada kalıp 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Fenerbahçe'nin Murat Elkatmış'la ilgilendiğini belirterek, "Altyapıdan yetişirip vitrine çıkardığımız oyuncumuzun geleceği çok parlak. Kendisinin en iyi yerlere geleceğini biliyorum. Biz gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
BİLAL BUDAK TRANSFERİNDE DE SONA GELİNDİ
Fenerbahçe'nin Murat'ın yanı sıra 3'üncü Lig'de küme düşen Manisaspor'un 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Budak transferinde de sona geldiği öğrenildi. Oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin Manisaspor yönetimiyle pazarlık halinde olduğu ve bu transferin de en kısa sürede resmiyet kazanacağı bildirildi. Bilal Budak için diğer Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un da devrede olduğu kaydedildi. Manisaspor altyapısından yetişen Bilal, bu sezon 3'üncü Lig'de 20 müsabakada 973 dakika oynadı. Genç orta saha 3 kez fileleri havalandırdı.
- 19.07.2020
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Yorum
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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