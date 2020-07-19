Fenerbahçe'de genç oyuncu transferi sürüyor! Bilal ve Murat'la prensipte anlaşıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de transfer sürüyor! İki isimle prensipte anlaşıldı

'de genç oyuncu transferi sürüyor! Bilal ve Murat'la prensipte anlaşıldı

Fenerbahçe'de genç oyuncu transferi sürüyor! Bilal ve Murat'la prensipte anlaşıldı

Yeni sezon öncesi çalışmalarına aralıksız devam eden genç oyunculara yatırım yapmayı sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin, ve 'la prensipte anlaştığı ifade edildi.

'de yeni sezon öncesi genç futbolculara yatırım yapıp Gölcükspor'dan İsmail Köse ve 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna dahil eden ; Ekol Göz Menemenspor ve Manisaspor'dan da iki oyuncuyla prensipte anlaştı.

Sarı-lacivertliler, 1'inci Lig'de mücadele eden Menemenspor'un hücum oyuncusu transferinde ekibiyle el sıkıştı. Kanatlarda da görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Bu sezon 14 lig maçına çıkan genç futbolcu 640 dakika sahada kalıp 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Fenerbahçe'nin Murat Elkatmış'la ilgilendiğini belirterek, "Altyapıdan yetişirip vitrine çıkardığımız oyuncumuzun geleceği çok parlak. Kendisinin en iyi yerlere geleceğini biliyorum. Biz gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


BİLAL BUDAK TRANSFERİNDE DE SONA GELİNDİ

Fenerbahçe'nin Murat'ın yanı sıra 3'üncü Lig'de küme düşen Manisaspor'un 16 yaşındaki orta saha oyuncusu transferinde de sona geldiği öğrenildi. Oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin Manisaspor yönetimiyle pazarlık halinde olduğu ve bu transferin de en kısa sürede resmiyet kazanacağı bildirildi. Bilal Budak için diğer Süper Lig ekipleri Aytemiz ve Fraport TAV 'un da devrede olduğu kaydedildi. Manisaspor altyapısından yetişen Bilal, bu sezon 3'üncü Lig'de 20 müsabakada 973 dakika oynadı. Genç orta saha 3 kez fileleri havalandırdı.


haberin devamı

  1. 19.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de genç oyuncu transferi sürüyor! Bilal ve Murat'la prensipte anlaşıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA