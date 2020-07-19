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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler için bu derbi, bir yandan prestij maçı olarak görülürken, diğer yandan da oyuncularını dünyaya pazarlama açısından önemli bir sahne olacak. Öte yandan dünyaca ünlü teknik direktörün gözü de Fenerbahçeli Muriqi'de olacak. İşte detaylar...
19 Temmuz 2020 Pazar 13:39
Güncelleme: 19.07.2020 13:40
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Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun son derbisine Beşiktaş deplasmanında çıkarken, gözler Vedat Muriqi'nin üzerinde olacak.
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Sarı-lacivertliler bu sezon en çok öne çıkan isimlerden olan Muriqi, Vodafone Park'taki kritik mücadelede yakından izlenecek.
İngiltere'de West Bronwich Albion ve İtalya'da Roma ile Lazio kulüpleri artık harekete geçmeye hazırlanıyor. Sezonların bitmesiyle başlanacak transfer hareketleri için kulüpler son çalışmalarını yapıyor.
Bu sezon şimdiye kadar 35 resmi maçta 17 gol atıp 7 asist yapan Kosovalı forvet, bilhassa Slaven Bilic tarafından isteniyor.
West Bromwich'i Premier Lig'e çıkarmak için uğraşan Bilic, son haftalarda puan kayıpları yaşayınca bu transferde zora girdi.