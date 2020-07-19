Haberler Galeri Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler için bu derbi, bir yandan prestij maçı olarak görülürken, diğer yandan da oyuncularını dünyaya pazarlama açısından önemli bir sahne olacak. Öte yandan dünyaca ünlü teknik direktörün gözü de Fenerbahçeli Muriqi'de olacak. İşte detaylar...

19 Temmuz 2020 Pazar 13:39 Güncelleme: 19.07.2020 13:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





