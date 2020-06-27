Emre Belözoğlu kararını verdi! Simon Falette takımdan ayrılıyor mu? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Belözoğlu kararını verdi! Falette takımdan ayrılıyor mu?

kararını verdi! takımdan ayrılıyor mu?

Emre Belözoğlu kararını verdi! Simon Falette takımdan ayrılıyor mu?

Gelecek sezon kadrosunda büyük bir değişime gidecek olan 'de çalışmalar devam ediyor. Yapılacak transferlerin yanında kadrodaki bazı isimlerle de yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de, takımdaki geleceği merak edilen isimlerden olan için de karar belli oldu.

'nin devre arasında Frankfurt'tan kiraladığı Gine asıllı stoper Simone Falette, gösterdiği performans ve takım içindeki uyumuyla seneye de sarı lacivertli kulüpte kalmayı büyük ölçüde garantiledi.

Fenerbahçe formasıyla üç dört de maçına çıkan Falette rakibe hızlı müdahale etmesi ve geriden isabetli paslarla oyun kurması kadar, antrenmanlardaki uyumuyla da herkese kendini sevdirmeyi başardı.

'nun 28 yaşındaki Falette'in düşük maliyeti ve sorunsuz yapısı nedeniyle gelecek sezon da kadroda olmasını istediği öğrenildi. (Hürriyet)

  1. 27.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Belözoğlu kararını verdi! Simon Falette takımdan ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA