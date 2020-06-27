Emre Belözoğlu kararını verdi! Simon Falette takımdan ayrılıyor mu?
Gelecek sezon kadrosunda büyük bir değişime gidecek olan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Yapılacak transferlerin yanında kadrodaki bazı isimlerle de yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de, takımdaki geleceği merak edilen isimlerden olan Simon Falette için de karar belli oldu.
Fenerbahçe'nin devre arasında Frankfurt'tan kiraladığı Gine asıllı stoper Simone Falette, gösterdiği performans ve takım içindeki uyumuyla seneye de sarı lacivertli kulüpte kalmayı büyük ölçüde garantiledi.
Fenerbahçe formasıyla üç Ziraat Türkiye Kupası dört de Süper Lig maçına çıkan Falette rakibe hızlı müdahale etmesi ve geriden isabetli paslarla oyun kurması kadar, antrenmanlardaki uyumuyla da herkese kendini sevdirmeyi başardı.
Emre Belözoğlu'nun 28 yaşındaki Falette'in düşük maliyeti ve sorunsuz yapısı nedeniyle gelecek sezon da kadroda olmasını istediği öğrenildi. (Hürriyet)
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emre Belözoğlu kararını verdi! Simon Falette takımdan ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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