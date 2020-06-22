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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Mert Hakan 'de

Mert Hakan Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, 'a Vedat Muriç'ten sonra bir transfer çalımı daha attı. Emre Belözloğlu devreye girince Hakan rotayı 'ya kırdı.

Bu sezon ligin en değerli oyuncuları arasında yer alan 'ın nereye gideceği merak konusuydu. 'un yıldızı müthiş futboluyla devleri peşine takmıştı. 25 yaşındaki oyuncuyu almaya çok yakındı. Sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşması yapan Cimbom ön protokole uymadı. 500 bin euro'yu bulan imza parası ve sözleşmesindeki ek maddelerde uzlaşamadı.

KAPTAN İŞİ ÇÖZDÜ
Aslan işi ağırdan alınca kaptanı Emre Belözoğlu devreye girdi. Tecrübeli ismin, Mert Hakan Yandaş ile bire bir görüşerek "Takımı senin üzerine kuracağız. Yeni yapılanmanın en önemli parçası olacaksın" dediği öğrenildi. Bu sözlerle ikna olan 25 yaşındaki yıldızın alacağı para da belli oldu. 'nın Hakan ile 4 yıllığına anlaştığı, toplamda Galatasaray'dan 20 milyon TL daha fazla bir para vereceği kaydedildi.



  1. 22.6.2020
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