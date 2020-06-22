Mert Hakan Fenerbahçe'de
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a Vedat Muriç'ten sonra bir transfer çalımı daha attı. Emre Belözloğlu devreye girince Hakan rotayı Kanarya'ya kırdı.
Bu sezon ligin en değerli oyuncuları arasında yer alan Mert Hakan Yandaş'ın nereye gideceği merak konusuydu. Sivasspor'un yıldızı müthiş futboluyla devleri peşine takmıştı. 25 yaşındaki oyuncuyu almaya Galatasaray çok yakındı. Sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşması yapan Cimbom ön protokole uymadı. 500 bin euro'yu bulan imza parası ve sözleşmesindeki ek maddelerde uzlaşamadı.
KAPTAN İŞİ ÇÖZDÜ
Aslan işi ağırdan alınca Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu devreye girdi. Tecrübeli ismin, Mert Hakan Yandaş ile bire bir görüşerek "Takımı senin üzerine kuracağız. Yeni yapılanmanın en önemli parçası olacaksın" dediği öğrenildi. Bu sözlerle ikna olan 25 yaşındaki yıldızın alacağı para da belli oldu. Kanarya'nın Hakan ile 4 yıllığına anlaştığı, toplamda Galatasaray'dan 20 milyon TL daha fazla bir para vereceği kaydedildi.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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