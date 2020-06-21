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21 Haziran 2020, Pazar
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Cezalı olan tribünde böyle görüntülendi!

Cezalı olan Emre Belözoğlu tribünde böyle görüntülendi!

'in 28. haftasında , deplasmanda 'ya konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde, kaptan , kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamazken, takım arkadaşlarına tribünden destek oldu. Ayrıca, Belözoğlu'nun elindeki not defteri dikkatlerden kaçmadı.

'in 28'inci haftasında sahasında 'yi konuk etti. Kasımpaşa Stadyumu'nda saat 18:30'da başlayan karşılaşmada Fırsat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlendi.

EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEN DESTEK OLDU

Sarı-lacivertlilerde, kaptan , kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamazken, takım arkadaşlarına tribünden destek oldu. 'nda ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Belözoğlu, sahadaki yerini alamazken, mücadeleyi tribünden takip etti. Emre Belözoğlu'nun tribünde elinde not defteriyle oturduğu görüldü.

İşte o görüntü...

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 20:13
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