Cezalı olan Emre Belözoğlu tribünde böyle görüntülendi!
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde, kaptan Emre Belözoğlu, kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamazken, takım arkadaşlarına tribünden destek oldu. Ayrıca, Belözoğlu'nun elindeki not defteri dikkatlerden kaçmadı.
Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 18:30'da başlayan karşılaşmada Fırsat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlendi.
EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEN DESTEK OLDU
Sarı-lacivertlilerde, kaptan Emre Belözoğlu, kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamazken, takım arkadaşlarına tribünden destek oldu. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Belözoğlu, sahadaki yerini alamazken, mücadeleyi tribünden takip etti. Emre Belözoğlu'nun tribünde elinde not defteriyle oturduğu görüldü.
İşte o görüntü...
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 20:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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