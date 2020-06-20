Serdar Aziz seferberliği
Kasımpaşa maçında stoper bölgesindeki belirsizlik sürüyor.
Kasımpaşa maçında stoper bölgesindeki belirsizlik sürüyor. Trabzonspor ile oynanan kupa rövanşında sakatlanan ve tedavisine başlanan Serdar Aziz'in durumu bugün belli olacak. 29 yaşındaki oyuncu yetişmezse savunmanın göbeğinde Jailson ile Falette'in yer alması bekleniyor. Cezalı Emre ve Ozan'ın yerine ise orta sahada Tolga ve Ekici yer alacak.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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