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20 Haziran 2020, Cumartesi
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seferberliği

Serdar Aziz seferberliği

 maçında stoper bölgesindeki belirsizlik sürüyor.

maçında stoper bölgesindeki belirsizlik sürüyor. ile oynanan kupa rövanşında sakatlanan ve tedavisine başlanan 'in durumu bugün belli olacak. 29 yaşındaki oyuncu yetişmezse savunmanın göbeğinde Jailson ile Falette'in yer alması bekleniyor. Cezalı Emre ve Ozan'ın yerine ise orta sahada Tolga ve Ekici yer alacak.

  1. 20.6.2020
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