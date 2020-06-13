Fenerbahçe'ye Moting müjdesi
PSG, Kamerunlu golcüyü serbest bırakıyor. Fransız RMC Sport da tecrübeli golcüye Fenerbahçe ve Schalke’nin teklif yaptığını duyurdu.
Fransız devi PSG, 31 yaşındaki Kamerunlu golcüsü Maxim Choupo-Moting'e 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayacağını ve serbest kalacağını bildirdi. Fransız TV'si RMC Sport, Kamerunlu yıldıza, Fenerbahçe ve Alman ekibi Schalke'nin teklif yaptığını duyurdu. Moting'in menajerlik şirketi ROGON'un her iki kulüple de ön görüşmeler yaptığı ve önümüzdeki günlerde maddi konularda da toplantılar yaparak oyuncuya teklifleri sunacağı belirtildi. Hamburg, Mainz, Stoke City ve son olarak PSG'de forma giyen tecrübeli golcü, 2018'de geldiği Fransız temsilcisinde 48 karşılaşmaya çıktı ve çoğunlukla sol önde oynadığı takımında 8 gol atıp, 3 asistlik bir performans sergiledi.
- 13.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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