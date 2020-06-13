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13 Haziran 2020, Cumartesi
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'ye müjdesi

Fenerbahçe'ye Moting müjdesi

, Kamerunlu golcüyü serbest bırakıyor. Fransız Sport da tecrübeli golcüye ve ’nin teklif yaptığını duyurdu.

Fransız devi , 31 yaşındaki Kamerunlu golcüsü Maxim Choupo-'e 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayacağını ve serbest kalacağını bildirdi. Fransız TV'si Sport, Kamerunlu yıldıza, ve Alman ekibi 'nin teklif yaptığını duyurdu. Moting'in menajerlik şirketi ROGON'un her iki kulüple de ön görüşmeler yaptığı ve önümüzdeki günlerde maddi konularda da toplantılar yaparak oyuncuya teklifleri sunacağı belirtildi. Hamburg, Mainz, ve son olarak PSG'de forma giyen tecrübeli golcü, 2018'de geldiği Fransız temsilcisinde 48 karşılaşmaya çıktı ve çoğunlukla sol önde oynadığı takımında 8 gol atıp, 3 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 13.6.2020
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