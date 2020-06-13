Fenerbahçe'ye Moting müjdesi

Fransız devi PSG, 31 yaşındaki Kamerunlu golcüsü Maxim Choupo-Moting'e 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayacağını ve serbest kalacağını bildirdi. Fransız TV'si RMC Sport, Kamerunlu yıldıza, Fenerbahçe ve Alman ekibi Schalke'nin teklif yaptığını duyurdu. Moting'in menajerlik şirketi ROGON'un her iki kulüple de ön görüşmeler yaptığı ve önümüzdeki günlerde maddi konularda da toplantılar yaparak oyuncuya teklifleri sunacağı belirtildi. Hamburg, Mainz, Stoke City ve son olarak PSG'de forma giyen tecrübeli golcü, 2018'de geldiği Fransız temsilcisinde 48 karşılaşmaya çıktı ve çoğunlukla sol önde oynadığı takımında 8 gol atıp, 3 asistlik bir performans sergiledi.