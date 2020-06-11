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11 Haziran 2020, Perşembe
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Melis ile 1 yıl daha

Melis ile 1 yıl daha

'nda libero ile yeni sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda libero ile yeni sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen başarılı liberomuz Melis Yılmaz 1 yıl daha bizimle. Çubuklu ile nice başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 11.6.2020
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