Bjelica'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Son 1 aydır..."

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündeminde bulunan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, sarı-lacivertli takımın sezon sonuna kadar Tahir Karapınar ile anlaşmasının ardından ülkesinin basınına şu açıklamayı yaptı:

Son 1 aydır bu konuda birçok şey yazıldı. Neyin gerçek olup neyin gerçek olmadığını bilmiyorum. 1 aydır yeni bir şey yok. Son temasımız geçen ay olmuştu. Şu an için bir anlaşma yok. Başka takımlarından da teklif alıyorum. Ancak nerede bitireceğimi henüz bilmiyorum. Fenerbahçe benimle ilgilenen tek kulüp değil. Benimle hangi takımların ilgilendiğini söyleyemem. Stadyumların dolu olduğu, futbol atmosferinin tadını çıkaracağım beş büyük ligden birinde görev almak istiyorum. Fenerbahçe bu liglerden birinde değil ama harika bir kulüp. Bu benim için ciddi bir meydan okuma olurdu. Başka bir ligde olabilir ama Fenerbahçe beş büyük ligde birinde olmasa da harika bir kulüp.