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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya yıldızının menajerinden resmi Fenerbahçe açıklaması! Transfer...
Gelecek sezona yenilenmiş bir kadro ile merhaba diyecek olan Fenerbahçe, şampiyonluk kupasını kaldırarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, kalan 8 haftalık periyot için teknik direktör sorununu hallederek transferde daha rahat bir şekilde yoluna devam ediyor. Transferde genç isimlere yönelen Fenerbahçe'nin adı dünya yıldızı bir isimle anılıyordu. Bu isim için menajerinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
10 Haziran 2020 Çarşamba 15:16
Güncelleme: 10.06.2020 15:23
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Bu sezondan umduğunu bulamayan Fenerbahçe üst üste yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşmış durumda.
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İlk 26 hafta sonunda topladığı 40 puanla zirvenin 13 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, 7. sırada kendine yer bulabildi.
Bu sebepten gözünü gelecek sezona diken sarı-lacivertlilerde transfer gündemi oldukça yoğun.
Öte yandan Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları transfer girişimlerini yavaşlatsa da bu sorunun çözülmesiyle transferde yeniden vites yükseltildi.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna katarak ilk transferlerini gerçekleştirmişti.