Gelecek sezona yenilenmiş bir kadro ile merhaba diyecek olan Fenerbahçe, şampiyonluk kupasını kaldırarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, kalan 8 haftalık periyot için teknik direktör sorununu hallederek transferde daha rahat bir şekilde yoluna devam ediyor. Transferde genç isimlere yönelen Fenerbahçe'nin adı dünya yıldızı bir isimle anılıyordu. Bu isim için menajerinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...