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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe O hocanın menajerinden itiraf! "F.Bahçe ile görüşüyoruz"

’un menajeri açıkladı! " ile görüşüyoruz"

Sergiy Rebrov’un menajeri açıkladı! "Fenerbahçe ile görüşüyoruz"

Kanarya'da teknik direktörlük için ismi bir kez daha gündeme geldi. ’da Ferencvaros’u çalıştıran ’nin eski yıldızı Sergiy Rebrov’un menajeri , genç teknik adam için ile görüştüklerini açıkladı.

Kanarya'da teknik direktörlük için ismi bir kez daha gündeme geldi. ile yolların ayrılmasının ardından Nenad Bjelica, Erol Bulut ve ile temas kuran 'nin ekibi Ferencvaros'ta görev yapan Sergiy Rebrov ile görüştüğü ortaya çıktı. basınına konuşan genç hocanın menajeri , Başkan 'la bir görüşme yaptıklarını doğruladı ve Rebrov'un başarılarının Fenerbahçe tarafından takip edildiğini açıkladı.

Rebrov'un 'de sevilen bir isim olduğunun altını çizen Varga, genç hocaya , ve 'den de teklifler olduğunu belirtti. Varga, Ferencvaros ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Rebrov'un seçenekleri değerlendirdiğini de sözlerine ekledi. 2003-04 sezonunda F.Bahçe forması giyen 46 yaşındaki Rebrov, daha önce Al Ahli ve 'i çalıştırdı. Ukraynalı teknik adam, 2.11'lik puan ortalaması yakaladı

Rebrov, 2018-2019 sezonunda Macaristan ekibi Ferencvaros'un başına geçti. Genç hoca, takımıyla birlikte bir kez şampiyonluk yaşadı.

  1. 8.6.2020
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