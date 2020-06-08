Sergiy Rebrov’un menajeri açıkladı! "Fenerbahçe ile görüşüyoruz"
Kanarya'da teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ismi bir kez daha gündeme geldi. Macaristan’da Ferencvaros’u çalıştıran Fenerbahçe’nin eski yıldızı Sergiy Rebrov’un menajeri Sandor Varga, genç teknik adam için Ali Koç ile görüştüklerini açıkladı.
Kanarya'da teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ismi bir kez daha gündeme geldi. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı ile temas kuran Fenerbahçe'nin Macaristan ekibi Ferencvaros'ta görev yapan Sergiy Rebrov ile görüştüğü ortaya çıktı. Ukrayna basınına konuşan genç hocanın menajeri Sandor Varga, Başkan Ali Koç'la bir görüşme yaptıklarını doğruladı ve Rebrov'un başarılarının Fenerbahçe tarafından takip edildiğini açıkladı.
Rebrov'un Türkiye'de sevilen bir isim olduğunun altını çizen Varga, genç hocaya İngiltere, Suudi Arabistan ve Çin'den de teklifler olduğunu belirtti. Varga, Ferencvaros ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Rebrov'un seçenekleri değerlendirdiğini de sözlerine ekledi. 2003-04 sezonunda F.Bahçe forması giyen 46 yaşındaki Rebrov, daha önce Al Ahli ve Dinamo Kiev'i çalıştırdı. Ukraynalı teknik adam, 2.11'lik puan ortalaması yakaladı
Rebrov, 2018-2019 sezonunda Macaristan ekibi Ferencvaros'un başına geçti. Genç hoca, takımıyla birlikte bir kez şampiyonluk yaşadı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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