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Dünyaca ünlü menajer müjdeyi verdi! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran kulüpler, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Bu sezon şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe gözünü önümüzdeki sezona dikerken, transferde gaza bastı. Portekizli menajer Jorge Mendes, İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği yıldız oyuncuyu kiralık olarak Fenerbahçe'ye getirebileceğini yönetime iletti. İşte dev transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
8 Haziran 2020 Pazartesi 06:46
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında ilk 26 haftası oynanan Süper Lig'e uzun bir süre ara verilmişti. Süper Lig'de ilk 26 hafta itibarıyla beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmıştı.
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Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler kadrosuna ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u katmıştı.
Öte yandan bazı isimlerle de yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, 2 sezondur sol bek mevkinde oldukça sıkıntı yaşıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden olan ve adı Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım da takımdan gönderilecekler arasında...
Yeni sezonda sol beki kaliteli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.