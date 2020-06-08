Dünyaca ünlü menajer müjdeyi verdi! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran kulüpler, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Bu sezon şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe gözünü önümüzdeki sezona dikerken, transferde gaza bastı. Portekizli menajer Jorge Mendes, İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği yıldız oyuncuyu kiralık olarak Fenerbahçe'ye getirebileceğini yönetime iletti. İşte dev transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri