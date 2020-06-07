Haberler Galeri Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yaptı! İşte maçtan kareler...

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yaptı! İşte maçtan kareler...

Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi. 6 golün kaydedildiği karşılaşmada ağları havalandıran futbolcular, Mevlüt Erdinç (2),Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk oldu. İşte maçtan kareler...

7 Haziran 2020 Pazar 23:51 Güncelleme: 07.06.2020 23:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





