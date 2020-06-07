Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yaptı! İşte maçtan kareler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yaptı! İşte maçtan kareler...

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yaptı! İşte maçtan kareler...

Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi. 6 golün kaydedildiği karşılaşmada ağları havalandıran futbolcular, Mevlüt Erdinç (2),Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk oldu. İşte maçtan kareler...
7 Haziran 2020 Pazar 23:51 Güncelleme: 07.06.2020 23:55
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yaptı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yaptı

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda sarı-lacivertlilerin kendi kadrosundan oluşturduğu takımlar, hazırlık maçı oynadı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yaptı

Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği maçı yöneticilerden Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yaptı

Maçlarda 6 gol atılırken; Mevlüt Erdinç (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk fileleri havalandıran oyuncular oldu.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yaptı
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