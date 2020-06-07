HaberlerGaleriFenerbahçe'ye yeşil ışık yakmıştı! Dirk Kuyt'tan flaş karar
Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakmıştı! Dirk Kuyt'tan flaş karar
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde taraftarın gönlünde taht kuran Hollandalı Dirk Kuyt, Feyenoord'la yardımcı hocalık konusunda sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütmesi beklenen Emre Belözoğlu, tecrübeli isim ile görüşmüş ve Kuyt'tan söz almıştı. Fakat yıldız isim flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...
7 Haziran 2020 Pazar 20:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sarı-lacıvertli forma altında geçirdiği üç sezonda camiada çok güzel anılar bırakan Dirk Kuyt, Kanarya'ya destek olmaya devam ediyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşını telefonla arayarak yeni sezon için destek istediği ortaya çıkmıştı.
Feyenoord ile yardımcı hocalık konusunda sözleşme imzalayan Hollandalı yıldızın, "Sen ve Volkan benim yakın dostlarımızsınız.
F.Bahçe'nin bendeki yeri çok ayrı. Size her türlü desteği vermeye hazırım" dediği ifade edilmişti.
FLAŞ BİR KARAR ALDI
Hollandalı eski golcü Dirk Kuyt, flaş bir karara imza attı ve Feyenoord'dan ayrılmaya karar verdi.