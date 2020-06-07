Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakmıştı! Dirk Kuyt'tan flaş karar - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakmıştı! Dirk Kuyt'tan flaş karar

Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakmıştı! Dirk Kuyt'tan flaş karar

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde taraftarın gönlünde taht kuran Hollandalı Dirk Kuyt, Feyenoord'la yardımcı hocalık konusunda sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütmesi beklenen Emre Belözoğlu, tecrübeli isim ile görüşmüş ve Kuyt'tan söz almıştı. Fakat yıldız isim flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...
7 Haziran 2020 Pazar 20:03
Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakmıştı! Dirk Kuyt'tan flaş karar

Sarı-lacıvertli forma altında geçirdiği üç sezonda camiada çok güzel anılar bırakan Dirk Kuyt, Kanarya'ya destek olmaya devam ediyordu.

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Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakmıştı! Dirk Kuyt'tan flaş karar

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşını telefonla arayarak yeni sezon için destek istediği ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakmıştı! Dirk Kuyt'tan flaş karar

Feyenoord ile yardımcı hocalık konusunda sözleşme imzalayan Hollandalı yıldızın, "Sen ve Volkan benim yakın dostlarımızsınız.

Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakmıştı! Dirk Kuyt'tan flaş karar

F.Bahçe'nin bendeki yeri çok ayrı. Size her türlü desteği vermeye hazırım" dediği ifade edilmişti.

Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakmıştı! Dirk Kuyt'tan flaş karar

FLAŞ BİR KARAR ALDI

Hollandalı eski golcü Dirk Kuyt, flaş bir karara imza attı ve Feyenoord'dan ayrılmaya karar verdi.

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