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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan milli yıldız için transfer atağı! İtalya'da...
12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak adına transfer çalışmalarına başladı... İtalyan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde İstanbul'un iki devinin, milli yıldız için kıran kırana bir yarışta olduğunu ifade etti. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
7 Haziran 2020 Pazar 16:19
Güncelleme: 07.06.2020 16:54
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Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde dev yarışa girdi...
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Her iki kulüp de, 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber kısa süreceği belirtilen transfer sezonunda eksiklerini tamamlamak ve bir an önce kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.
Bu bağlamda İtalyan basını, konu ile ilgili önemli bir habere imza atarken, Milli yıldız için kıran kırana bir transfer savaşında olunduğunu duyurdu. Sezonun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'de Isla, Galatasaray'da Mariano takımlarından ayrılacak.
Her iki kulüp de sağ bek pozisyonu için kaliteli bir isim ararken ibre, A Milli Futbol Takımı'mızda da forma giyen Mert Müldür'e döndü.
İtalyan basını konu ile ilgili yaptığı haberde Sassuolo'da forma giyen genç yıldız için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını, ardından Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğunu duyurdu.