Haberler Galeri Fenerbahçe ve Galatasaray'dan milli yıldız için transfer atağı! İtalya'da...

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan milli yıldız için transfer atağı! İtalya'da...

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak adına transfer çalışmalarına başladı... İtalyan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde İstanbul'un iki devinin, milli yıldız için kıran kırana bir yarışta olduğunu ifade etti. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

7 Haziran 2020 Pazar 16:19 Güncelleme: 07.06.2020 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





