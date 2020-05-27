Aurelio’dan işbaşı
Fenerbahçe’ye antrenör olarak dönen Brezilyalı takıma ilk idmanını yaptırdı.
Fenerbahçe son 8 haftada Mehmet Aurelio'ya emanet. Sarılacivretli yönetimin teknik ekibe dahil ettiği eski yıldızı dün takıma ilk idmanı yaptırdı. 12 yıl sonra Fenerbahçe'ye antrenör olarak geri dönen Marko Paşa lakaplı isim yönetimin de elini rahatlattı. Zira Aurelio'nun UEFA Pro Lisansı bulunuyor. Süper ligin 12 Haziran'da başlaması halinde kalan 8 maçta Fenerbahçe'nin başında Aurelio'nun yer alması bekleniyor. Genç çalıştırıcı önümüzdeki sezon ise görev alacak olan yeni teknik direktörün ekibinde olacak.
HEMEN KAYNAŞTI
TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde kampa giren Kanarya'da oyuncular antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yaptı. Ardından dayanıklılık parkurunda idman tamamlandı. Aurelio'nun ilk çalışması olmasına rağmen oyuncularla kurduğu sıcak iletişim dikkat çekti.
PARLAK KARİYER
42 yaşındaki Aurelio, 2003-08 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 218 maça çıkıp 18 gol attı, 35 asist gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı formayı da 37 kez terleten Marco Paşa; futbola nokta koyduktan sonra Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor'da yardımcı teknik direktörlük yaptı. Çorumspor'un teknik direktörü olarak ise 14 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Maç başına da 1.57'lik puan ortalaması tutturdu.
- 27.5.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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