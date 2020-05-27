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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Aurelio’dan işbaşı

Aurelio’dan işbaşı

’ye antrenör olarak dönen Brezilyalı takıma ilk idmanını yaptırdı.

son 8 haftada Mehmet Aurelio'ya emanet. Sarılacivretli yönetimin teknik ekibe dahil ettiği eski yıldızı dün takıma ilk idmanı yaptırdı. 12 yıl sonra Fenerbahçe'ye antrenör olarak geri dönen lakaplı isim yönetimin de elini rahatlattı. Zira Aurelio'nun Pro Lisansı bulunuyor. Süper ligin 12 Haziran'da başlaması halinde kalan 8 maçta Fenerbahçe'nin başında Aurelio'nun yer alması bekleniyor. Genç çalıştırıcı önümüzdeki sezon ise görev alacak olan yeni teknik direktörün ekibinde olacak.

HEMEN KAYNAŞTI

Hasan Doğan Tesisleri'nde kampa giren Kanarya'da oyuncular antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yaptı. Ardından dayanıklılık parkurunda idman tamamlandı. Aurelio'nun ilk çalışması olmasına rağmen oyuncularla kurduğu sıcak iletişim dikkat çekti.

PARLAK KARİYER

42 yaşındaki Aurelio, 2003-08 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 218 maça çıkıp 18 gol attı, 35 asist gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı formayı da 37 kez terleten Marco Paşa; futbola nokta koyduktan sonra , , Sakaryaspor'da yardımcı teknik direktörlük yaptı. Çorumspor'un teknik direktörü olarak ise 14 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Maç başına da 1.57'lik puan ortalaması tutturdu.

  1. 27.5.2020
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