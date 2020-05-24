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24 Mayıs 2020, Pazar
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Alex'ten duygulandıran bayram mesajı

Alex'ten duygulandıran bayram mesajı

'nin eski yıldızı Alex de Souza, dolayısıyla hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Sarı-lacivertli kulübün efsane ismi 'in elini öptüğü bir fotoğrafı paylaşan Brezilyalı eski futbolcu, "Herkese iyi bayramlar" ifadesini kullandı.

'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin efsane ismi merhum 'in elini öptüğü fotoğrafla mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Ramazan Bayramı mesajı için hesabından duygulandıran paylaşımda bulundu. 42 yaşındaki eski futbolcu, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden merhum futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafı paylaşıp, "Herkese iyi bayramlar" yazdı.

Alex de Souza'nın vefa dolu paylaşımı büyük beğeni topladı.

  1. 24.05.2020
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