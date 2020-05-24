Alex'ten duygulandıran bayram mesajı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Sarı-lacivertli kulübün efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü bir fotoğrafı paylaşan Brezilyalı eski futbolcu, "Herkese iyi bayramlar" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin efsane ismi merhum Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafla Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Ramazan Bayramı mesajı için sosyal medya hesabından duygulandıran paylaşımda bulundu. 42 yaşındaki eski futbolcu, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden merhum futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafı paylaşıp, "Herkese iyi bayramlar" yazdı.
Alex de Souza'nın vefa dolu paylaşımı büyük beğeni topladı.
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