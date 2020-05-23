Juventus'un yıldızları Merih Demiral ve Pjanic'ten bayram mesajı
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ve Bosna Hersekli Miralem Pjanic, İtalyan ekibinin Twitter'dan paylaştığı video ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Merih Demiral paylaşımda, "Herkese merhaba; öncelikle ülkemizin, bütün İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah hep birlikte, daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.